La reivindicación del papel de las mujeres en las canciones.

Viviendo en la era pop 2021/03/08

Con motivo de el Día Internacional de la Mujer, hemos decidido dedicar nuestro programa a algunas de las canciones más significativas sobre la reivindicación de los derechos de las mujeres Hemos escuchado algunos temas musicales y hemos conversado sobre diferencia e igualdad, evolución e involución en los temas de genero, la necesidad o no de medidas compensatorias y cuotas, el desarrollo histórico de la lucha por la equiparación de derechos, el camino recorrido y por recorrer, la importancia del lenguaje y el statu quo, el momento de sensibilización que vivimos, una conversación distendida, entrañable e informativa.

TEMAS

1. Just a girl – No doubt2. Andres Calaaro – El día de la mujer mundial

3. Les criades – Roba Estesa4. Serrat. La mujer que yo quiero

5. En guerra – Mafalda6. Jhon Lennon & Yoko Ono – Woman

7. 8m – Alexandra Pérez8. Bob Marley – No Woman, No Cry

9. Nunca canto sola – La otra10. Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Gúzman – María y Amaranta

11. Mamá yo quiero ser artista – Patricia Lázaro12. ‘Four Women’, de Nina Simone

13. La cumbia feminazi – Renee Goust

14. Respect. Aretha Franklin