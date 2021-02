Grupos de usuarios de varias ciudades estadounidenses piden la sustitución de policías por trabajadores sociales en bibliotecas

Police in Libraries: What the Cop-Free Library

BY ELLA FASSLER AND ANYA VENTURA

FEBRUARY 3, 2021

Después de la Gran Recesión, California experimentó recortes significativos en programas públicos como atención médica, educación y cuidado de niños y ancianos . Con el desempleo y el número de personas sin hogar aumentando vertiginosamente, California lidera la nación en cuanto al número de residentes sin vivienda. Dada la escasez de viviendas viables a largo y corto plazo, y con las calles fuertemente vigiladas, las bibliotecas se han convertido de muchas maneras en refugios de facto donde los que no tienen vivienda pueden acceder a la electricidad, lavarse y descansar con relativa tranquilidad.

Sin embargo, el presupuesto del sistema de la Biblioteca Pública de Los Ángeles ha priorizado desproporcionadamente la vigilancia desde que se nombró al bibliotecario municipal John Szabo en 2012, un desequilibrio que llamó la atención de los organizadores abolicionistas a raíz de los levantamientos de Black Lives Matter de 2020.

Lo que encontraron, al buscar documentos de la ciudad, los sorprendió: el presupuesto de seguridad de la biblioteca creció de 1.1 millones de dólares en 2013 a una propuesta de 10.4 millones – 5% del presupuesto total de la biblioteca – en 2020.

De modo que ala vez que el dinero de los contribuyentes de Los Ángeles se gastaba en libros y recursos para la biblioteca, una generosa cantidad del presupuesto operativo también se destinaba a dotar de personal a las instalaciones con oficiales de policía.

Los movimientos bibliotecarios sin policías en St. Louis, la ciudad de Nueva York , y en las bibliotecas de la Universidad Ivy League también están pidiendo la desinversión policial. Las bibliotecas en Denver, San Francisco y Dallas emplean trabajadores sociales que conectan a los usuarios con los servicios y ayudan a manejar las crisis. El esfuerzo se refleja un esfuerzo más grande en toda la ciudad de Denver para reemplazar a la policía por trabajadores sociales en situaciones “no violentas”.