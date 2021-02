Oportunidades y recomendaciones para la adopción de makerspaces de las bibliotecas.

Opportunities and Vignettes for Library Makerspaces. IMLS, Maker Ed, 2019

Este libro blanco ha sido elaborado por los participantes en el National Forum on Research and Assessment in Library Makerspaces, celebrado en la Universidad de Wisconsin-Madison, los días 6 y 7 de agosto 2019, generosamente apoyado por el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), y codirigido por Maker Ed y la Universidad de Wisconsin-Madison. El foro reunió a 47 individuos, cada uno de los cuales está liderando los esfuerzos en y/o informando el aprendizaje centrado en el fabricante, de varias áreas de

El enfoque de la investigación y la evaluación en los makerspaces de las bibliotecas surgió de un conjunto de necesidades necesidades y problemas de la práctica: 1) para que los profesionales accedan mejor e incorporen la investigación 2) para que los investigadores comprendan las variables contextuales de cada entorno; y 3) que el campo de la educación de los creadores demuestre y haga visible el valor de las experiencias bibliotecarias basadas en los creadores.

Estas necesidades están respaldadas por un compromiso interdisciplinario de diseñar entornos de aprendizaje equitativos de aprendizaje equitativo y la necesidad de demostrar el éxito de estos objetivos. Como colectivo de bibliotecarios, investigadores, defensores, creadores y educadores, tratamos de entender lo que es práctico, ético, equitativa, rigurosa, creativa y receptiva en los espacios de creación de las bibliotecas.

El Foro Nacional, basado en el debate, tenía tres objetivos: en primer lugar, reunir a profesionales e investigadores para debatir y compartir su trabajo con los demás; en segundo lugar, identificar y lagunas y oportunidades notables que puedan conducir a la ampliación de las prácticas de los espacios de creación de las bibliotecas; y tercero profundizar en el trabajo de documentación y evaluación del aprendizaje centrado en los creadores de la práctica y la investigación bibliotecaria, incluidas las instituciones educativas formales e informales adyacentes al campo.

Como exploración y análisis del trabajo actual, el documento se organiza en torno a cuatro temas principales.

Definir la fabricación y las bibliotecas: El aprendizaje centrado en el creador es diverso en su aplicación, y es importante comprender colectivamente qué forma y función adopta en las bibliotecas.