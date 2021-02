Capacitación en gestión de datos basada por dominios para bibliotecarios de enlace

Wittenberg, J., Sackmann, A., & Jaffe, R. (2018). Situating Expertise in Practice: Domain-Based Data Management Training for Liaison Librarians. Journal of Academic Librarianship, 44(3), 323–329. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2018.04.004

El equipo de gestión de datos de investigación de la Universidad de California en Berkeley implementó un Programa de formación de bibliotecarios basado en dominios para mejorar las habilidades de los bibliotecarios de enlace en los principios de gestión de datos de investigación y crear una comunidad de práctica entre los bibliotecarios que brindan apoyo a los datos de investigación. El programa de capacitación se asoció con representantes de cada división temática de la Biblioteca para integrar contenido de disciplinas relevantes. El modelo de capacitación enfatizó el andamiaje y los entregables concretos, la enseñanza de herramientas y conceptos específicos y la creación de objetos de aprendizaje útiles para la instrucción y el alcance. Al emplear un modelo pedagógico basado en el aprendizaje, el programa tuvo más éxito que los intentos anteriores de capacitación en gestión de datos de investigación en toda la biblioteca en Berkeley. Este análisis detalla la gestión del programa, el diseño curricular.