Consejos del Maker Lab de la Biblioteca Pública de Chicago

Maker Lab | Chicago Public Library

Materiales y herramientas principales: el personal recomienda las siguientes herramientas para desarrollar su primer espacio de creación:

UP Mini impresora 3D : el personal de CPL considera que esta impresora (tienen una) es más confiable y más fácil de usar que sus Makerbots (tienen tres). También es menos costoso que el Makerbot, lo que lo convierte en una buena alternativa para bibliotecas con un presupuesto limitado.

Cortador Silhouette Cameo (cortador de vinilo): el personal de CPL considera que es muy confiable y puede cumplir múltiples funciones. El único inconveniente es que es más difícil de vender o entusiasmar a los clientes con el uso. Pero una vez que los usuarios lo usan, realmente disfrutan del proceso.

Inkscape : software gratuito que tiene muchas funciones, incluido el uso con el cortador de cameo.

Para obtener una lista completa de los materiales y herramientas utilizados en Maker Lab, visita su sitio de Google, que contiene listas de materiales, planes de lecciones y otros recursos.

Dotación de personal: una de las cosas más interesantes que aprendimos fue sobre cómo trabajan en Maker Lab. Todo el personal trabaja un día a la semana en Maker Lab con la excepción de una persona de Maker Lab a tiempo completo. De lo contrario, todos trabajan en otros departamentos y sucursales de CPL. La lección aprendida es que un espacio de creación no tiene que ser necesariamente la responsabilidad de una o dos personas a tiempo completo. A veces, una biblioteca tendrá que reunir talentos y tiempo de diferentes departamentos para administrar el espacio e impartir clases. Y, en el caso de CPL, cuantas más perspectivas se involucren, más servicios variados pueden proporcionar.

Todas las clases y talleres de Maker Lab están diseñados y planificados por el personal de CPL Maker Lab. Tienen una clase cada semana solo para otros miembros del personal de CPL.

Cómo diseñar clases:

1) Inspírate. Desde consultas en Pinterest hasta recorridos por museos, dedica tiempo a que surja la inspiración.

2) Pruébalo. Ve qué funciona y qué no, y comienza a realizar ajustes para tu audiencia.

3) Trabaja con otros miembros del personal para lograr la delicadeza. Un enfoque de equipo permitirá comenzar a pensar en nuevos desarrollos.

4) Escribe una guía. Los participantes de la clase aprecian una ayuda visual. El personal de CPL dijo que algunas personas incluso buscarán una guía con anticipación como preparación para una nueva experiencia de aprendizaje.

Consejos para liderar una clase:

1) Tómate un montón de tiempo en clase. La gente casi siempre necesitará más tiempo del que crees para trabajar.

2) Se flexible. Todos vendrán con diferentes niveles de conocimiento, experiencia y habilidades.

3) Realiza conexiones con otras aplicaciones. Es posible que tus estudiantes no sepan mucho sobre software basado en la nube o administración de archivos, por lo que puede ser útil incluir un poco de información adicional sobre las habilidades del siglo XXI.

Márketing:

1) Ten cuidado con el marketing con palabras de moda como “maker” y “hacker” porque la gente no necesariamente sabe lo que significan.

2) Vende la clase o taller con el producto final en lugar de la herramienta o habilidad.

3) Asegúrate de que los participantes se vayan con algo, para que puedan mostrárselo a amigos y familiares.

Conoce cuáles son los objetivos, como:

1) Generar interés en la biblioteca.

2) Generar una comunidad creativa y / o tecnológica. Al pagar a artistas y creadores para que dirijan clases en su espacio de creadores, estás apoyando a la comunidad creativa.

3) Enseñar habilidades del siglo XXI a adultos que no recibieron capacitación formal en tecnología. El Maker Lab se centra en los adultos y les presenta nuevas tecnologías; el objetivo no es necesariamente apoyar las actividades de creadores avanzados.

Establece buenas relaciones con otros miembros del personal, como TI, porque necesitará su apoyo y asistencia.

Crear asociaciones es más fácil una vez que otras organizaciones y empresas ven que tienes una audiencia. Querrán aprovechar tu audiencia y se acercarán a usted.

Desafíos

Un gran desafío es que es difícil ser un experto en una cosa e imposible ser un experto en todo. Pero no dejes que esto te detenga. Tienes que aceptar no ser un experto.

Otro desafío observado fue equilibrar la actividad diaria del Maker Lab con el panorama general. Es fácil olvidar los objetivos y propósitos generales de tu laboratorio cuando está absorto en los detalles. Así que trabaja para ver ambos: el trabajo diario de dirigir clases, hablar con los usuarios y hacer cosas increíbles, y la razón por la que lo hacemos: empoderar a los usuarios, conectan comunidades e inspiran una nueva forma de usar la biblioteca.