Impacto real: cuaderno de trabajo de alfabetización científica

Bayley, J. ; Phipps, D. Real Impact : Impact Literacy Workbook. Toronto, Canada: Research Impact Canada, 2018

Texto completo

Este cuaderno de trabajo está diseñado para acompañar los talleres de formación de impacto y las presentaciones. Puede utilizarse por sí solo, pero puede resultar más difícil de seguir. La formación y los materiales que aquí se presentan están basados en el concepto de alfabetización de impacto (Bayley y Phipps, 2017). Un buen impacto se logra mapeando, conectando y evaluando los resultados del camino que va de la investigación a los efectos. El impacto no se define por su magnitud, ni por el momento en que se produce, ni por el camino recorrido para llegar a él. El impacto puede producirse rápidamente, tardar mucho tiempo, y/o requerir una serie de cambios secuenciales más pequeños. No existe un enfoque único para todos. Tanto si se trata de un científico fundamental o un investigador aplicado, un estudiante graduado o un socio no académico, es importante entender cómo funciona el impacto y dónde encaja su investigación en el entorno. Al desarrollar los conocimientos sobre el impacto, podrás conectar tu trabajo de forma significativa y adecuada al mundo más allá del ámbito académico. Este cuaderno de trabajo se centra en la integración del impacto en cualquier etapa del proceso de investigación al impacto. Siempre es más beneficioso incorporar el impacto a la investigación lo antes posible, pero nunca es demasiado tarde. Este cuaderno está diseñado para ayudar a las personas a pensar a reflexionar sobre algunos de los aspectos clave del impacto y a desarrollar las capacidades de planificación del mismo. Como lector, se le anima a utilizarlo como punto de partida y a recordar que el impacto es SIEMPRE único para cualquier proyecto. El objetivo no es hacer que las cosas encajen, si no proporcionar una forma de pensar para que construyas tus propios caminos.

A lo largo de este cuaderno hay una serie de ejercicios que añaden cada vez más información necesaria para el plan. Puedes completar el cuaderno en el orden que desees, y tal vez quieras avanzar y retroceder entre las secciones. Al final hay un espacio para coordinar estos pensamientos en un mapa, junto con una sección de notas generales.