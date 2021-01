El aprendizaje virtual y el papel de los bibliotecarios de enlace en los programas académicos

Máquina de grabación para las actividades de aprendizaje de los profesores de la clase

Sayekti, R. (2021). Virtual Learning and the Role of Liaison Librarians in STEM Academic Programs. Issues in Science and Technology Librarianship, (96). https://doi.org/10.29173/istl2580

El importante papel de los bibliotecarios de enlace y su relación con el personal docente en los programas académicos STEM (Science, technology, engineering, and mathematics). El trabajo proporciona una explicación detallada del papel de los cuatro componentes de los bibliotecarios de enlace en el entorno de la educación superior STEM, cada uno con la mejor práctica propuesta. En las observaciones finales se destaca la importancia de los bibliotecarios de enlace, que están ausentes en las bibliotecas académicas de la mayoría de las naciones del mundo.

La Universidad de Queensland es una de las universidades de Australia con un fuerte énfasis en STEM (https://www.queenslandstem.edu.au/) donde se ofrecen a los estudiantes asignaturas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para prepararlos para los desafíos futuros del mundo real. Las universidades de este tipo ofrecen oportunidades para que los estudiantes desarrollen conocimientos y habilidades STEM para prepararlos para el futuro.

La función del bibliotecario de enlace como profesión que sirve de puente entre los recursos de información y los usuarios, como los estudiantes y los profesores, puede dividirse en tres categorías, que se integran en una habilidad para el desarrollo de materiales de aprendizaje, metodología de investigación, redacción de documentos científicos y tecnología de la información. Al tiempo que desempeñan esas importantes funciones, pueden utilizar una plataforma de aprendizaje electrónico para facilitar el acceso a los materiales didácticos. Los bibliotecarios de enlace de las universidades con un fuerte énfasis programático en STEM necesitan enriquecer sus conocimientos en el campo de la ciencia y la tecnología.

Para cada habilidad, los bibliotecarios necesitan colaborar con otros profesionales, como estudiantes de postgrado, profesores, investigadores y programadores. Además, los bibliotecarios pueden utilizar el aprendizaje electrónico como medio para desarrollar aptitudes en materia de conocimientos básicos sobre la información mediante la integración de conocimientos y experiencia en esos tres campos. De hecho, también pueden convertirse en consultores y asistentes en el uso de estos medios para sus colegas profesores e investigadores de diversos departamentos académicos, en particular los de los departamentos STEM, más especialmente para los que no pueden mantenerse al día en el uso de las nuevas tecnologías.

Al final de este proceso, es probable que los bibliotecarios tengan la misma imagen y profesionalidad que el personal docente e investigador de las universidades, ya que desempeñan un papel igualmente importante y contribuyen a mejorar la productividad y las aptitudes académicas de los estudiantes. Por último, este artículo de opinión también diferencia la existencia de la bibliotecología moderna de la tradicional.