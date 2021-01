Sobrecarga entre los revisores de artículos científicos: una perspectiva multidisciplinaria

Severin A, Chataway J. Overburdening of peer reviewers. A multi-disciplinary and multi-stakeholder perspective on causes, effects and potential policy implications. bioRxiv [Internet]. 2021 Jan 16 [cited 2021 Jan 18];2021.01.14.426539. Available from: https://doi.org/10.1101/2021.01.14.426539

Texto completo

La revisión por pares de los manuscritos es una labor intensiva y que requiere mucho tiempo. Los revisores individuales a menudo se sienten sobrecargados con la cantidad de revisión que se les pide que hagan. Con el fin de explorar cómo los grupos de interesados perciben la carga de la revisión y cuáles son, en su opinión, las causas de una posible sobrecarga de los revisores, realizamos grupos de discusión con académicos, editores y editores de carrera de nivel inicial, medio y superior.

Mediante un análisis temático, se trató de identificar las causas de la sobrecarga de los revisores. En primer lugar, se demostró que, en todas las disciplinas y funciones, los interesados consideraban que la carga de trabajo de los revisores había llegado a ser tan enorme que la comunidad académica ya no podía suministrar los recursos de revisión necesarios para atender su demanda de revisión por homólogos. En segundo lugar, el volumen de trabajo de examen se distribuye de manera desigual entre la comunidad académica, con lo que se abruman los pequeños grupos de académicos. En tercer lugar, los interesados consideraban que la sobrecarga de trabajo de los revisores se debía a: i) un aumento de la presentación de manuscritos; ii) una insuficiente selección editorial; iii) la falta de instrucciones para el examen; iv) dificultades para contratar revisores; v) ineficiencias en el manejo de los manuscritos y vi) la falta de institucionalización del examen por homólogos.

Se suponía que estos temas se reforzaban mutuamente y se relacionaban con una estructura de incentivos inadecuada en el mundo académico que favorecía las publicaciones en lugar del examen por homólogos. A fin de aliviar la carga del examen, se requiere un enfoque holístico que aborde tanto el aumento de la demanda como la oferta insuficiente de recursos para el examen.