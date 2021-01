Desafiando los modelos empresariales actuales en la publicación académica: Aceleradores y obstáculos a la transición del acceso abierto

Challenging the Current Business Models in Academic Publishing: Accelerators and Obstacles to the Open Access Transition. Science Europe, 2018

Los ‘Big Deals’ son uno de los modelos de negocio dominantes pero muy discutidos en la publicación académica. El modelo debe ser analizado más a fondo antes de que pueda ser utilizado como un instrumento para implementar y aumentar el acceso abierto. Este taller fue organizado para desencadenar más discusiones de expertos sobre los modelos de negocios actuales y considerar las alternativas disponibles.