Desarrollo de las habilidades bibliotecarias para la ciencia de los datos y la ciencia abierta.

Federer, L., Clarke, S. C., & Zaringhalam, M. (2020, January 16). Developing the Librarian Workforce for Data Science and Open Science. https://doi.org/10.31219/osf.io/uycax

En el presente informe se resumen las deliberaciones y los principales temas que surgieron de un taller de un día y medio de duración sobre el desarrollo de la fuerza de trabajo de la ciencia de los datos bibliotecarios y la ciencia abierta, celebrado los días 15 y 16 de abril de 2019 en la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM). El taller tuvo como objetivo identificar el conjunto de habilidades que los bibliotecarios necesitarán para avanzar en el trabajo en ciencia de datos y ciencia abierta (DS/OS). Entre los participantes en el taller figuraban profesionales que prestan servicios de DS/OS, así como profesores de escuelas de biblioteconomía y ciencias de la información que están promoviendo el DS/OS en entornos académicos.