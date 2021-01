Las bibliotecas de la Universidad de Carolina del Norte albergan una colección del grupo de rock KISS

Las bibliotecas de la Universidad de Carolina del Sur albergarán una colección única de recuerdos de la banda de rock KISS.

La colección es un regalo de John Upshaw Downs, Jr., un hombre de negocios de Charleston, y su esposa, Margaret Norris Downs, quienes tienen un profundo interés en la música y el arte. Los Downs ofrecieron la colección a las Bibliotecas de la Universidad a principios de este año después de leer sobre la adquisición por parte de las Bibliotecas de la Colección de Cómics de Gary Lee Watson.

La notable colección de The Downs, que incluye 26 guitarras de la banda y estuches de guitarra hechos a mano, ofrece una mirada entre bastidores a la legendaria banda cuyos éxitos incluyen Detroit Rock City, I Was Made for Lovin ‘You, Shout It Out Loud, Tears Are Falling y Rock and Roll All Night.

La colección está compuesta por aproximadamente 400 artículos, que incluyen: