Las bibliotecas públicas responden a la pandemia de COVID-19 creando un nuevo modelo de servicio

Goddard, Jon. Public Libraries Respond to the COVID-19 Pandemic, Creating a New Service Model. Information Technology and Libraries (ITAL)

Vol 39 No 4 (2020) DOI: 10.6017/ital.v39i4.12847

Durante la pandemia de COVID-19, las bibliotecas públicas han demostrado, de muchas maneras, su valor para sus comunidades. Han permitido a sus usuarios no sólo reanudar sus vidas, sino también ayudarles a aprender y crecer. Además, los recursos electrónicos ofrecidos a los usuarios a través de su tarjeta de biblioteca han permitido que las personas se eduquen y entretengan.

El mérito es de los bibliotecarios, que inicialmente alimentaron, y han mantenido este nivel de servicio reescribiendo las reglas, creando un nuevo modelo de servicio. Cuando las bibliotecas cerraron, los bibliotecarios promovieron los libros electrónicos a través de plataformas facilitando a los usuarios la obtención de tarjetas de biblioteca para acceder a los contenidos. El resultado: La retirada de libros electrónicos, y el uso de estas plataformas aumentó, exponencialmente. El compromiso de la comunidad se convirtió en algo completamente virtual: los bibliotecarios y los que ofrecen programas de biblioteca al público, que prestan servicios en plataformas de las que pueden o no haber oído hablar, como Zoom y Discord. A medida que las bibliotecas volvían a abrir, muchas ofrecían servicios de referencia en tiempo real, así como un servicio de préstamo en la acera sin interrupciones ni contactos, lo que proporcionaba una sensación de control y continuidad en medio del caos.