The Commons: alternativas económicas en la era digital.

Papadimitropoulos, V. (2020) The Commons: Economic Alternatives in the Digital Age. London: University of Westminster Press. DOI: https://doi.org/10.16997/book46

“Este libro explora la posible creación de una economía de colaboración más amplia a través de la producción basada en el dominio público (P2P) y el papel emergente de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). El libro busca participar críticamente en la discusión política de la producción por iguales basada en los bienes comunes, que puede clasificarse en tres argumentos básicos: el liberal, el reformista y el anticapitalista. Este libro categoriza el argumento liberal como favorable a la coexistencia de los bienes comunes con el mercado y el Estado. Los reformistas, por el contrario, abogan por el ajuste gradual del Estado y del capitalismo a los bienes comunes, mientras que los anticapitalistas sitúan a los bienes comunes contra el capitalismo y el Estado. Al discutir estos tres puntos de vista, el libro contribuye a los debates contemporáneos sobre el futuro de la producción de bienes comunes por pares. Además, el autor sostiene que para que el procomún se convierta en un modo de producción por pares plenamente operativo, debe alcanzar una masa crítica, argumentando que el argumento liberal subestima la idea reformista de que la tecnología tiene el potencial de descentralizar la producción, obligando así al capitalismo a hacer la transición al poscapitalismo. Al examinar las tres principales vertientes de la producción por pares basada en el patrimonio común, este libro defiende una transición postcapitalista orientada al patrimonio común que vaya más allá del neoliberalismo”.