La nueva tendencia son los perfumes que huelen a libros

The hot new trend are perfumes that smell like books. GoodEReader

November 20, 2020 By Michael Kozlowski

Texto completo

La pandemia global ha cerrado millones de librerías en todo el mundo y muchas personas que solían ir a hojear libros a su tienda favorita, no pueden hacerlo. La mayoría de la gente ahora compra en línea, pero se pierde el olor de una librería de segunda mano y los viejos libros de bolsillo mohosos. Una de las grandes tendencias son una serie de perfumes y colonias que huelen a libros.

Powell’s Books, una tienda independiente de Portland, anunció recientemente un perfume de edición limitada que huele igual que sus aparentemente interminables estanterías de títulos de libros nuevos y usados. “Este perfume contiene las vidas de incontables héroes y heroínas. Se aplica a los puntos de pulso cuando se busca un alivio sensorial o un roce con la inmortalidad”, dice Powell sobre el próximo lanzamiento. Llamada “Eau de bookstore”, la fragancia unisex fue impulsada por los clientes que decían que echaban de menos el aroma de la libreria durante la pandemia en curso. El envase de Powell’s by Powell’s incluso se parece a una tapa dura de color rojo brillante que puede colocarse discretamente en un estante con otros títulos.

Commodity ha lanzado una nueva fragancia llamada Commodity Book. Esta fragancia crujiente y amaderada inclina su sombrero hacia los Hemingway y Fitzgerald del mundo, conjurando la calidez de un momento tranquilo acurrucado con un buen libro. Su compleja mezcla de bergamota espumosa, ciprés picante y sándalo cremoso da como resultado un aroma inesperadamente fresco.

La réplica de Maison Margiela Replica Whispers in the Library (Susurros en la Biblioteca) tiene un aroma a cera de madera y libros viejos, estantes interminables y pasadizos secretos son evocados en esta eau de toilette. Una misteriosa composición oriental, esta fragancia para mujeres y hombres es una hechizante mezcla de perfumes picantes y amaderados como pimienta, vainilla y cedro. Cuesta 38 dólares el tamaño mini y 158 dólares el completo.

El libro en Demeter Paperback evoca un viaje a tu biblioteca favorita o a una librería de segunda mano. Dulce y encantadora con sólo un toque del olor a humedad del papel envejecido, Demeter aprovecha ese aroma con un toque de violetas y un toque de popurrí de buen gusto. Su precio oscila entre los 3 y los 40 dólares.