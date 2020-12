Jugar para aprender en los makerspaces : aprendiendo a enseñar ingeniería en el espacios de creadores

Bianchi, L., & Chippindall, J. Learning to teach engineering in the primary and KS3 classroom. The University of Manchester, 2018

Texto completo

Este informe explora las formas en que los maestros de primaria pueden desarrollar la enseñanza enfoques que conducen a mejores y más atractivas oportunidades de aprendizaje para los aspirantes a ingenieros. Ha sido desarrollado con la Etapa Primaria y la Etapa Clave 3 profesores de escuelas de todo el Gran Manchester y Cheshire en el Reino Unido. Se basa en u informe de la Royal Academy of Engineering’s Thinking, que identificó siete ‘Engineering Habits of Mind’ (EHoM) (EHoM): hacer cosas, búsqueda de problemas, resolución creativa de problemas, visualización, adaptación, mejora y el pensamiento en torno a los sistemas. También complementa la labor ulterior realizada en este serie de informes sobre cómo estas características o atributos de los ingenieros pueden ser cultivadas en los jóvenes a través del sistema educativo, que fue presentado en “Learning to be an engineer 2.”.

El “juego para el aprendizaje” puede actuar como una pedagogía de la firma de ingeniería en la escuelas. Al contribuir a los planes existentes en esta área, este informe ofrece una visión en Siete Principios de Ingeniería en las Escuelas Primarias destilados de la evidencia reunidos por los profesores en sus aulas para definir y ejemplificar un modelo de enfoques de enseñanza y aprendizaje de la ingeniería en la enseñanza primaria y secundaria. El informe ofrece una visión de los “hábitos de la práctica en el aula”, que tienen por objeto proporcionar una orientación práctica a los profesores que aspiran a fomentar un espíritu para la ingeniería en el plan de estudios principal con los jóvenes estudiantes. Al tomar estos principios y crear recursos mapeados los planes de estudio de la informática y la tecnología de la ciencia y el diseño, se convierten el concepto de “jugar para aprender” en una guía práctica para hacer crecer una práctica de educación en ingeniería.

7 Principios de la enseñanza primaria de ingeniería

1 Los alumnos se dedican a la resolución de problemas prácticos

2 Los alumnos se hacen cargo del diseño y del proceso de fabricación

3 Los alumnos aprenden del fracaso

4 Se ofrecen respuestas a la curiosidad y la creatividad de los alumnos

5 Alumnos demuestran el dominio de otras áreas del plan de estudios

6 Los alumnos recurren a una serie de habilidades de pensamiento y capacidades personales

7 Las experiencias de aprendizaje de los alumnos están guiadas por un enfoque escolar completo