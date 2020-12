El proceso de investigación y cómo un CRIS puede apoyarlo.

The Research Process and how a CRIS can support it. euroCRIS

Un sistema CRIS, acrónimo de Current Research Information System, es aquella herramienta que permite gestionar de manera global todos los procesos de relacionados con la investigación. El CRIS permite evaluar las oportunidades de financiación de la investigación, evitar la duplicidad de las actividades de investigación, analizar las tendencias, y enlazar con el texto completo o con publicaciones académicas electrónicas e identificar nuevos mercados para los productos de la investigación. Es la herramienta que facilita la realización del CV del investigador y genera informes de gestión, informes a los financiadores, bibliografía de investigación, etc. Paralelamente, las universidades han implementado Repositorios Institucionales para preservar, difundir y poner en valor los objetos digitales emanados de la producción científica institucional.

Existe una división tradicional entre la visión del mundo del investigador individual o del grupo de investigación (reconocimiento de pares) y la visión del mundo de la gestión de la organización. (gobierno y valor por el dinero). Los investigadores fomentan una independencia feroz y se muestran reacios a proporcionar información sobre su actividad con argumento de la libertad de investigación académica impulsada por la curiosidad, a pesar de las posibles ventajas de cooperar con la organización.

Un CERIF-CRIS en el seno de una organización puede superar este problema mediante las siguientes funciones:

Información de investigación para el apoyo a la decisión;

Metadatos (índice) a las publicaciones académicas (blancas y grises) en un repositorio y a los conjuntos de datos de investigación y software en un repositorio y, como tal, el recurso primario (registro) y principal de metadatos para los repositorios institucionales;

Vista de acceso a la información financiera, de recursos humanos y de gestión de proyectos de una organización (y a otros sistemas pertinentes de la organización);

Suministro de información del servicio de directorio para la autenticación, autorización, flujo de trabajo y trabajo cooperativo;

Generación de páginas web que presentan la organización de la intranet, la DMZ y la extranet, directamente o desde otros sistemas de la organización;

Interoperación con otros CERIF-CRIS (y sus sistemas asociados) para dar una visión global de la información de la investigación;

Siendo el nodo local y la fuente principal de la información de investigación de la institución en las Infraestructuras de Información de Investigación nacionales e internacionales.

El punto clave es que el investigador, provisto de un CERIF-CRIS, descubre que hay un gran beneficio (CV automatizado, bibliografía, lista de participación en proyectos, generación de páginas web institucionales, finalización parcial de propuestas de investigación, etc.) a cambio de un esfuerzo de entrada relativamente pequeño, ya que la mayoría de las entradas están automatizadas o sólo se requieren una vez y se utilizan muchas veces. De igual modo, el director de la investigación obtiene una visión general de la actividad de investigación dentro y fuera de su institución, lo que le permite tomar mejores decisiones estratégicas.

El CERIF proporciona la interoperación del CRIS y los sistemas asociados con una sintaxis formal y una semántica declarada para que sea fiable y escalable. La situación final ideal es un apoyo completo e integrado de extremo a extremo de las TIC para la cadena de procesos de I+D -programa de trabajo, propuesta, proyecto, resultados, explotación, creación de riquezas- a través de CRISs distribuidos de forma heterogénea.

Para lograr esto necesitamos desarrollar (más) tecnologías de metadatos (interoperación), GRIDs y computación ambiental (facilidad de uso) y flujo de trabajo (reducir la barrera del umbral), permitiendo así que CRIS sea el foco central (proporcionando el contexto de I+D) para los resultados de la investigación, tales como publicaciones, patentes, productos incluyendo conjuntos de datos de I+D y software.

Así pues, el CRIS ocupa una posición central en el espacio de información de la investigación, véase la imagen de arriba para obtener una impresión gráfica de la posición de un CRIS en una institución (haga clic en la imagen para verla más grande)…