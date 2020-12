Evaluar la relación entre el impacto académico y social de los libros de libre acceso basados en comportamientos de citación y la atención de los medios sociales

Wei, M., & Noroozi Chakoli, A. (2020). Evaluating the relationship between the academic and social impact of open access books based on citation behaviors and social media attention. Scientometrics, 125(3), 2401–2420. https://doi.org/10.1007/s11192-020-03678-0

Texto completo

Los logros académicos de libre acceso incluyen no sólo documentos y revistas, sino también libros, que se han convertido en un importante logro para los estudiosos y pueden considerarse productos críticos para los estudios. Hasta hace poco, los libros han desempeñado un papel fundamental en la distribución del conocimiento y la cuestión principal es qué categoría de libros de acceso abierto o no abierto es más eficaz en la sociedad académica.

Así pues, en este estudio se compara la diferencia entre los libros de acceso abierto y los de acceso no abierto en lo que respecta a la distribución del conocimiento. Hemos recogido y analizado datos de Twitter, Mendeley y la plataforma Dimensions, así como el conjunto de datos de todos los libros de Springer. Twitter y Mendeley se consideran indicadores métricos alternativos, que reflejan los impactos con los indicadores de citación.

Los datos fueron analizados desde perspectivas estáticas y comparativas. Los resultados mostraron una relación entre el impacto académico y el impacto social basado en la citación y la atención de los medios sociales para los libros de OA, e indicaron que los libros de acceso abierto impulsan la distribución del conocimiento en Twitter y Mendeley para la muestra de libros extraídos de Springer en estudio. Además, los libros de acceso abierto tienen la ventaja añadida de mantener un impacto sostenido durante mucho tiempo. Es sensato evaluar el impacto de los libros de OA a través de la distribución de conocimientos. Sin embargo, no existe una correlación significativa entre la citación y la atención de los medios sociales en relación con los libros de OA y también el impacto social y académico de los libros en algunas disciplinas como la geografía, la medicina y la salud pública, la cultura y los estudios de medios de comunicación atraen más atención de los medios sociales.

Según el análisis, la correlación con las citas por el número de menciones en los medios sociales es insignificante, lo que indica que las medidas de los medios sociales tienen repercusiones diferentes de las citas. Sin embargo, el impacto social es similar a las medidas complementarias que deben considerarse en la evaluación del impacto de los libros de OA. Por lo tanto, sólo cuando se accede a los libros de OA a través de los canales de comunicación se pueden absorber los conocimientos contenidos en los libros para generar un impacto, y la reducción de la barrera de acceso hace que se preste más atención a los trabajos de investigación de OA. Las conclusiones demostraron que los libros y documentos de OA no tienen impactos similares en la citación. Además, los libros de OA no podían atraer más citaciones que los libros que no son de OA en algunas disciplinas, razón por la cual los libros de libre acceso tienen un impacto significativo en la atención de los medios sociales.