Makerspaces para la educación y la formación: análisis de las implicaciones futuras para Europa

Vuorikari, Riina ; Ferrari, Anusca ; Punie, Yves. Makerspaces for Education and Training: Exploring future implications for Europe. Joint Research Centre (JRC), Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2019

El Plan de Acción Europeo de Educación Digital prevé una serie de documentos con visión de futuro para contribuir a la debate sobre las principales tendencias y cuestiones futuras que afectan a la transformación digital de los sistemas de educación y capacitación y prácticas en Europa. Este informe es la segunda contribución del CCI al debate, en colaboración con la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura. El informe explora el potencial a largo plazo que los espacios y actividades de fabricación pueden aportar a la educación y la capacitación en Europa, a través de la investigación de antecedentes, la revisión de la literatura, escenarios y perspectivas políticas.

El primer documento de esta serie se publicó en noviembre de 2018 y se centró en el impacto de la Inteligencia sobre el aprendizaje, la enseñanza y la educación, proporcionando bases conceptuales para el trabajo orientado a la política, investigación, y actividades orientadas al futuro que aborden las oportunidades y los desafíos creados por las recientes los desarrollos en la IA.

Ambos informes forman parte de la investigación del CCI sobre “Aprendizaje y habilidades para la era digital”. Desde 2005, se han realizado importantes estudios que han dado lugar a más de 120 publicaciones. Los trabajos recientes se han centrado en la desarrollo de marcos de competencia digital para ciudadanos (DigComp), educadores (DigCompEdu), educadores organizaciones (DigCompOrg) y consumidores (DigCompConsumers). Un marco para la apertura de la educación superior (OpenEdu) se publicó en 2016, junto con un marco de competencias para la iniciativa empresarial (EntreComp). Algunos de estos marcos van acompañados de instrumentos de autorreflexión, como el SELFIE, enfocado sobre la creación de capacidad digital en las escuelas.

En 2019, se publicó una serie de 4 informes sobre la innovación del Desarrollo Profesional Continuo, en la escuela y la enseñanza superior, así como una guía metodológica para la realización de evaluaciones de la prestación de libros de texto digitales abiertos. Además, se publicaron directrices prácticas sobre educación abierta para académicos. Pasado se han llevado a cabo investigaciones sobre Análisis de Aprendizaje, MOOCs (MOOCKnowledge, MOOCs4inclusion), Computacional pensamiento (Computhink) y políticas para la integración y el uso innovador de las tecnologías digitales en la educación (DigEduPol), y el potencial del blockchain en la educación.

Puede encontrar más información sobre todos estos estudios en el Centro Científico del CCI: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills.