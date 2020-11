Ciudadanía digital para bibliotecarios – Cinco ideas para el fomento de la ciudadania digital en los niños

Carrie Rogers-Whitehead. Digital Citizenship for Librarians— Five IRL and Digital Program Ideas. Conecting Learning Alliance, November 2, 2020

Los bibliotecarios estamos a la vanguardia de la enseñanza de la ciudadanía digital. Muchos niños a menudo reciben sus primeras lecciones sobre el tema de su bibliotecario público o escolar. En nuestra era de la información, con pantallas en todas partes, el papel de un bibliotecario es más importante que nunca. Estos son algunos consejos de IRL:

Incorporar la ciudadanía digital en la alfabetización temprana

Every Child Ready to Read (ECCR) es una iniciativa de educación para padres de la Public Library Association (PLA) y la Association for Library Service to Children (ALSC). Este programa tiene prácticas basadas en la investigación para desarrollar las habilidades de alfabetización temprana. Los elementos de ECCR se incorporan a menudo en los programas de los bibliotecarios. Se alienta a los cuidadores a leer, escribir, hablar, cantar y jugar con sus hijos para fomentar en ellos el placer de leer.

Los bibliotecarios pueden proporcionar instrucción y prácticas de ciudadanía digital mientras enseñan las cinco prácticas. Por ejemplo, la práctica de Hablar puede ser adaptada para modelar comportamientos digitales saludables. Los padres deben describir lo que están haciendo en sus aparatos, hablar en voz alta durante las tareas de trabajo o mientras buscan algo. Esto puede ayudar a enseñar a los niños pequeños lo que se puede hacer con la tecnología. Para muchos niños, el primer uso de un teléfono o dispositivo es ver un video o jugar un juego. Al hablar sobre tareas específicas del trabajo, los padres les hacen saber a los niños que hay muchos otros usos para un dispositivo.

Organizar una sesión de cuentos digitales sobre la ciudadanía



Considerar la posibilidad de organizar una sesión de cuentos con temática de ciudadanía digital en la que se puedan compartir los principios de la alfabetización temprana y se pueda introducir a los niños en los libros relacionados con la tecnología. Algunos libros ilustrados ficticios para preescolares incluyen:

Programas pasivos de ciudadanía digital

Este programa pasivo implica compartir consejos rápidos y simples sobre la ciudadanía digital. Esto podría ser algo tan simple como los marcadores que se dan en los cuentos y que incluyen reglas de seguridad en línea fáciles de seguir. Podrías crear una cuenta de la biblioteca en Pinterest, curada con recursos de ciudadanía digital para los usuarios. Podrías crear un tablón de anuncios para inspirar la participación, como uno que pregunte, “¿Quién quieres ser en línea?” También podrías compartir un consejo o sugerencia semanal sobre prácticas de ciudadanía digital en los canales de medios sociales. (Sigue a #digcittip o #usetech4good para algunas ideas.)

Generalmente, los bibliotecarios están ocupados y los programas pasivos deberían tomar menos tiempo para el personal. Después de curar consejos y estrategias de ciudadanía digital, los bibliotecarios pueden tener una lista lista de actividades pasivas. Por ejemplo, la Semana de la Alfabetización Mediática de los Estados Unidos fue a finales de octubre y su sitio tiene sugerencias de actividades y consejos para la semana. La Dra. Kristy Roschke, Directora General de la Compañía de Noticias de la Universidad Estatal de Arizona, también tiene sugerencias de consejos sencillos de alfabetización mediática para los bibliotecarios. Los recursos, las estrategias, las sugerencias y los consejos deben estar listos para ser compartidos cuando los usuarios tengan una reacción fuerte, cuando la información errónea se vuelva viral o cuando un tema controvertido salga en las noticias. Incluye actividades regulares de alfabetización mediática en los servicios de la biblioteca evaluando las fuentes o sugiriendo fuentes. Usar el anime o los clubes de biblioteca con temáticas para enseñar las cuestiones sobre derechos de autor.



Los fans de los fandoms aman sus personajes e historias. Esto se puede manifestar a través de proyectos creativos como historias en el Archive of Our Own o a través de la violación de los derechos de autor. Una sólida comprensión de la ley digital es parte de la ciudadanía digital; algo que los fans de la cultura geek, a menudo adolescentes, no tienen. La violación de los derechos de autor puede tener el desafortunado resultado de herir a los creadores de los contenidos que los fans aman. Por ejemplo, las escaneadas, o el escaneado, la edición y la traducción de cómics hecha por fans, ha sido acusado de contribuir a la disminución de las ventas de las editoriales japonesas. Cuando las bibliotecas dirigen clubes de geek y hablan de películas, programas de televisión, personajes y más, también pueden mencionar el seguimiento y el respeto de los derechos de autor.

Que la alfabetización mediática se centre en los estudiantes y en los patrocinadores

“Los bibliotecarios ya enseñan conocimientos básicos de información”, dijo el Dr. Roschke. “Son muy hábiles en cómo guiar a los estudiantes en la dirección de la información confiable. Pero en el mundo de hoy, la información está en un gran paquete”. La tecnología ha cambiado la forma en que los educadores deben hablar de la alfabetización mediática.

Roschke sugiere que los bibliotecarios se centren en los primeros lugares donde los estudiantes encuentran información. “Si envías a un niño a escribir un trabajo, lo van a buscar en Google.” Sugiere que los bibliotecarios estructuren el proceso de enseñanza de la información para que esté más orientado al estudiante. El estudiante puede hacer la investigación y traer de vuelta las fuentes, “entonces el bibliotecario le aconseja acerca de cómo algunas de estas cosas son mejores que otras. Está enraizado en la experiencia que ya han tenido en lugar de enseñarles cómo hacerlo y luego arreglar cómo hacerlo”.

Los bibliotecarios podrían tener su propia “oficina abierta” u “horas virtuales” donde los usuarios podrían traer sus preguntas. También podrían pensar en ir más allá de la base de datos a YouTube u otras fuentes que los estudiantes suelen visitar.

Como punto de acceso en línea para millones de personas, y a menudo el primer maestro de un niño en estos conceptos, los bibliotecarios tienen la oportunidad de seguir a la vanguardia del aprendizaje de la ciudadanía digital.

Carrie Rogers-Whitehead es una ex bibliotecaria y actual directora ejecutiva de la empresa de misión, Digital Respons-Ability. Es la autora del próximo título, Becoming a Digital Parent: A Practical Guide to Help Families Navigate Technology (Convertirse en un padre digital: una guía práctica para ayudar a las familias a navegar por la tecnología) y está trabajando en un futuro libro para ayudar a los bibliotecarios a incorporar la ciudadanía digital en sus programas.