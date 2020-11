Mendeley hace modificaciones en su herramienta para hacer una versión más simplificada centrada en las necesidades de los usuarios

We’ve listened to our users and are refocusing on what’s important to them. Mendeley Blog. Rose L’Huillier, EVP Researcher Products, 2 nov. 2020

Mendeley prepara una versión reformada para el próximo mes. El objetivo es concentrar los servicios en las herramientas que más valor aportan al trabajo de los usuarios: gestión de referencias, gestión de datos de investigación y soluciones de citación para ayudar a los investigadores a trabajar de forma aún más eficiente para que puedan dedicar más tiempo a hacer descubrimientos.

Como afirma la jefa de Gestión de Referencias Laura Thomson: “Queremos quitar la gestión de referencias de la mente de los investigadores haciendo que todas las tareas relacionadas con la recolección, organización, lectura, anotación y citación sean lo más simples posible”.

Para ello están intentando apoyar a los investigadores lo más eficientemente posible revisando regularmente lo que los usuarios más valoran y necesitan.

En los últimos meses, han llevado a cabo algunas mejoras como:

El nuevo Mendeley Reference Manager ahora cuenta con una sincronización en tiempo real de la biblioteca de documentos de un usuario en la nube, de modo que no hay retraso en la actualización y visualización de los cambios realizados en la biblioteca en todos sus dispositivos.

Incorpora también un nuevo complemento de citas, Mendeley Cite, como una extensión autónoma para Microsoft Word, de modo que se puede utilizar adicionalmente en el navegador con Office 365 y con Word para iPad sin la aplicación Mendeley Desktop.

También revisan Mendeley Web Importer que ahora aprovecha el catálogo de enlaces de acceso abierto de Mendeley, así como las asociaciones de la industria como GetFTR para ayudar a maximizar el acceso a los textos completos y ahorrar a los investigadores aún más tiempo en la importación de los mismos a sus bibliotecas.

También, Mendeley Data ha ampliado su cobertura a más de 25 millones de conjuntos de datos en más de 2000 depósitos de datos, haciendo que los datos de los investigadores sean aún más localizables y citables.

Para centrarse en proporcionar el mejor servicio y experiencia posibles a los usuarios de estas herramientas, simplifican Mendeley y retiraran las siguientes funcionalidades a partir de diciembre de 2020:

Mendeley Feed and Public Groups

Mendeley Profiles

Mendeley Funding

El nuevo Mendeley Reference Manager ya está disponible, aunque Mendeley Desktop continúa estando disponible y además de con la Edición Institucional de Mendeley, manteniendo las APIs públicas abiertas como parte de su compromiso con la interoperabilidad.