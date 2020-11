Las plantas y la naturaleza en las canciones. Viviendo en la era pop 2020/11/13

https://www.ivoox.com/plantas-naturaleza-canciones_md_60153724_wp_1.mp3 Ir a descargar

La naturaleza y las plantas han evocado algunas de las más bellas canciones en el mundo de la música, en el programa de hoy hacemos un recorrido por algunos de estos temas cristalizados en el maravilloso albun “Secret Life of Plants” de Stevie Wonder, junto a otros músicos que han tenido las plantas como tema de inspiración: Simon & Garfunkell. . Scarborough Fair, The Beatles – Strawberry Fields Forever, Cranberries – Daffodil Lament o Victor Exposito con Naranjo en Flor.