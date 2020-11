Casos sobre los servicios de apoyo a la investigación en las bibliotecas universitarias

Viviana Fernández-Marcial, Llarina González-Solar.. et al. Cases on Research Support Services in Academic Libraries. Pennsylvania, United States: INGI, ISBN13: 9781799845461

Ver sumario

Las bibliotecas universitarias han tenido tradicionalmente dos funciones clave: apoyar la enseñanza y apoyar la investigación. En un entorno universitario evolutivo y competitivo, junto con la aparición de diversas tecnologías y cambios sustanciales en la comunicación científica, la gestión universitaria ha alcanzado un punto de inflexión. Las bibliotecas académicas se enfrentan a un cambio de paradigma en cuanto a la función que deben desempeñar para alcanzar los objetivos de investigación de las universidades. Los servicios de apoyo a la investigación en las bibliotecas universitarias han evolucionado como respuesta a esos cambios. Son heterogéneos, se adaptan a su cultura académica, adoptan diferentes puntos de vista, adoptan diferentes enfoques en sus estructuras organizativas e incluyen un catálogo de actividades diversas. El hecho de tener una visión general de las diferentes experiencias permitirá a las bibliotecas adoptar prácticas óptimas, redefinir los servicios e incluso establecer nuevos modelos de gestión y colaboración.

Cases on Research Support Services in Academic Libraries es un recurso académico fundamental que utiliza estudios de casos para sistematizar las experiencias de los servicios de apoyo a la investigación en las bibliotecas universitarias para el apoyo del profesorado de la enseñanza superior. Los casos se centran en temas como el papel de la tecnología y su impacto, así como en la forma en que estos servicios ayudan a mejorar la excelencia de las universidades. Con una amplia gama de temas como los servicios de biblioteca, la gestión de datos y la ciencia abierta, este libro es ideal para bibliotecarios, académicos, profesionales, investigadores y estudiantes.