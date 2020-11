¿Por qué una generación que creció en línea no puede detectar la desinformación frente a ellos?

Op-Ed: Why can’t a generation that grew up online spot the misinformation in front of them? Los Angeles Times

Las elecciones de 2020 han demostrado una vez más lo fácil que es difundir información errónea en línea. Y las universidades de los EE. UU. Están fallando en enseñar a los estudiantes cómo identificarlo. Muchas universidades ofrecen guías a los estudiantes para evaluar la confiabilidad de los sitios web. Pero muchos de ellos basan sus consejos en un informe de 1998 . Eso es nueve años antes del primer iPhone y 18 años antes de que la interferencia rusa provocara una discusión urgente sobre cómo interpretamos la información en línea.

Hay algo profundamente malo en utilizar los consejos en Internet de hace 20 años para enseñar a los estudiantes cómo deben interactuar con el Internet de hoy. Eso exige habilidades del siglo XXI.

En un informe del Stanford History Education Group , vimos lo que sucede cuando los educadores brindan a los estudiantes consejos obsoletos. La mayoría de los 263 estudiantes universitarios que se evaluaron fracasaron al tratar de discernir la realidad de la ficción en línea.

Los estudiantes vieron una publicación de una “noticia” del Seattle Tribune, un sitio satírico cuya cabecera proclamaba con orgullo que “cualquier parecido con la verdad es pura coincidencia”. Dos tercios no lograron identificar la historia como satírica.

En otra tarea, los estudiantes examinaron un sitio que ofrecía investigaciones “no partidistas” que argumentaban en contra de aumentar el salario mínimo. En realidad, el sitio está dirigido por una empresa de relaciones públicas que también representa a la industria de los restaurantes . Nueve de cada 10 estudiantes nunca hicieron esa conexión.