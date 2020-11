Voutssás Márquez, Juan. “Las bibliotecas digitales como fuente de información confiable en la web / Digital libraries as a trustable source of information on the web” Ciudad de México: IBI, 2020

Texto completo

PDF

ePub

De la enorme y creciente producción y consumo de información global, se desprende a su vez una problemática cuya tendencia también se incrementa: la interrogante acerca de la calidad y credibilidad de la información a la que se accede. En la actualidad, surgen problemas derivados de creer en información que no es fidedigna y se crean problemas derivados de no creer en información recibida que sí es verdadera. En la medida en que la producción y consulta de la información se incrementa, crecen también los problemas de confianza o desconfianza en ella. En este libro se analiza cómo es que la biblioteca digital puede desarrollar sus estándares de calidad para ofrecer un espacio que los usuarios identifiquen como una fuente de información confiable.