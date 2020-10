Exploración de estrategias de evaluación para el área de la comunicación académica

Skinner, K ; Wipperman, S. Living Our Values and Principles: Exploring Assessment Strategies for the Scholarly Communication Field. Library Publishing project (2019-2022), Educopia Institute, California Digital Library, and Stratos, 2020

Texto completo

El informe explora la relación entre los diversos proveedores de servicios de publicación académica de hoy en día y los valores académicos que deberían guiar su trabajo. Se comienza con una breve definición de la misión académica y luego se analiza brevemente cómo las motivaciones de lucro han llegado a dominar el mercado editorial académico actual. Se evalúa cómo los actores académicos de una variedad de antecedentes de partes interesadas han producido una amplia gama de declaraciones, documentos y manifiestos de “valores y principios” con la esperanza de recalibrar el panorama editorial académico. Se contextualiza este trabajo dentro del panorama más amplio de la evaluación contra valores y principios.

Con base a estos hallazgos, se recomienda que las partes interesadas académicas definan de manera más concreta sus valores y principios en términos de acciones medibles, para que estas declaraciones puedan evaluarse y auditarse fácilmente. Proponiendo una metodología para auditar a los proveedores de servicios de publicación con el fin de garantizar el cumplimiento de los valores y principios académicos acordados, con el doble objetivo de ayudar a guiar la toma de decisiones informada en valores por parte de las partes interesadas académicas y fomentar los esfuerzos de alineación de valores por parte de los proveedores de infraestructura. También explora formas de estructurar este marco de evaluación tanto para evitar barreras de entrada como para desalentar los tipos de actividades de “jugar con el sistema” que tan a menudo acompañan a las auditorías y los mecanismos de clasificación. Para finalizar se recomienda consultar la propuesta realizada recientemente: el desarrollo del Marco de Valores y Principios y Lista de verificación de evaluación, que se publicaron para recoger comentarios públicos entre julio-agosto de 2020 en CommonPlace (organizado por Knowledge Futures Group).