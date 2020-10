¿Dónde se encuentran las bibliotecas públicas? Respuesta a la pandemia de COVID-19

Bibi M. Alajmi ; Dalal Albudaiwi. Response to COVID-19 Pandemic: Where Do Public Libraries Stand?. Public Library Quarterly

Online: 19 de octubre de 2020

DOI: 10.1080 / 01616846.2020.1827618

Texto completo

Este documento tiene como objetivo identificar cómo las bibliotecas públicas utilizaron Twitter en los primeros meses después del brote de la pandemia COVID-19. El análisis de contenido se realizó sobre un conjunto de datos de 9.450 tweets publicados por 38 bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York entre diciembre de 2019 y abril de 2020. El estudio demostró que el 85,5% de los tweets publicados por las bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York estaban relacionados con las comunicaciones habituales de las bibliotecas, como anuncios de actualizaciones de servicios bibliotecarios, recomendaciones de libros, lecturas y actividades sugeridas, celebraciones de ocasiones o individuos específicos y avisos de eventos próximos. Mientras tanto, el 14,5% de los tweets publicados desde enero/abril de 2020 estaban directa y explícitamente relacionados con COVID-19.

Las bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York publicaron detalles de los servicios bibliotecarios remotos disponibles durante el cierre, así como mensajes reconfortantes y de apoyo social, y proporcionaron información sobre el apoyo financiero, sanitario y alimentario disponible para la comunidad.

Los hallazgos sugieren que durante la pandemia, las bibliotecas públicas de la ciudad de Nueva York en su mayoría continuaron realizando sus actividades habituales y, al hacerlo, pueden haber aportado una valiosa sensación de normalidad a las comunidades a las que prestan servicios durante esos días problemáticos y tensos.