Bibliotecas de escritores: lectura y creación, historia y transmisión

Olivier, B., M. Catherine, et al. [e-Book] Bibliothèques d’écrivains : Lecture et création, histoire et transmission, Rosenberg & Sellier. Texto completo: https://books.openedition.org/res/1721

Un lugar de trabajo, de juego o de evasión, la biblioteca cumple todo tipo de funciones para un escritor. Es un patrimonio material que se construye, se transmite y se dispersa, pero también un taller donde la lectura, ya sea erudita o salvaje, alimenta la creación; por último, es el lugar de una red de conocimientos donde se pueden descubrir filiaciones, circulaciones y diálogos a veces insospechados. Estas son las tres facetas de las bibliotecas de los escritores que se exploran en este volumen, para los autores desde la época medieval hasta la contemporánea que han viajado por Europa, América y Asia. Estos estudios cuestionan los archivos en papel o digitales de diversas figuras intelectuales: poetas, lingüistas, filósofos, cineastas y críticos. Resultado de un seminario organizado por el laboratorio Lexiques, Textes, Discours, Dictionnaires (LT2D) de la Universidad de Cergy-Pontoise y de un coloquio coorganizado con la Bibliothèque nationale de France en 2014, esta obra cuenta con el apoyo de la Fondation des Sciences du Patrimoine.