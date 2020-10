Atlas: Makerspaces en las bibliotecas públicas de los Países Bajos.

Caso, Olindo ; Kuijper, Joran. Atlas: Makerspaces in Public Libraries in The Netherlands. Delft: TU Delft Open, 2019

Las bibliotecas públicas quieren contribuir a una sociedad inclusiva e innovadora y pretenden que sus clientes adquieran los conocimientos necesarios para el siglo XXI. Por lo tanto, las bibliotecas públicas holandesas están agregando gradualmente más y más actividades a su programa de estudios, enseñando estos diferentes tipos de habilidades, como la “alfabetización de los inventos”. También suelen ofrecer un “espacio de actuación” (es decir, un espacio de fabricación) para sus clientes. Esto significa que los espacios de las bibliotecas ya no están dominados por los libros, sino que reflejan el desarrollo actual de la actividad principal de las bibliotecas, pasando de las colecciones a las conexiones para servir a sus comunidades locales. La KB, la Biblioteca Nacional de los Países Bajos, participó en el proyecto KIEM1 Espacios performativos en las bibliotecas públicas holandesas. Stepping Stones of Inclusive Innovation, que investiga el desarrollo de espacios performativos en las bibliotecas. Este proyecto, una colaboración con la Facultad de Arquitectura y el Entorno Construido de la Universidad Tecnológica de Delft, se ajusta a los intereses estratégicos de la KB para proporcionar un sistema bibliotecario innovador y con conciencia social.