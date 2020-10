El valor de los preprints para transformar y acelerar la comunicación científica por Julio Alonso Arévalo. IX edición del Seminario Hispano Brasileño de Investigación en Información, Documentación y Sociedad se celebrará del 13 al 14 de octubre de 2020

Los preprints son versiones preliminares de trabajos de investigación disponibles antes de su publicación formal. El término lleva utilizándose dese hace décadas. En los días previos a internet, los físicos intercambian por correo postal versiones fotocopiadas de los borradores para comentar con sus colegas. Todos los días, los científicos publican docenas de preimpresiones -estudios que no han sido revisados por pares- en servidores públicos como el bioRxiv. Los preprints permiten a los científicos acceder a los hallazgos de vanguardia más rápidamente que cuando los autores envían sus hallazgos a las revistas tradicionales, que a menudo tardan meses en completar las revisiones. Pero lo que las preimpresiones ganan en velocidad, pueden perder en fiabilidad y credibilidad, dicen los críticos, porque la revisión por pares puede señalar errores y deficiencias. Esto es preocupante, especialmente en el caso de los hallazgos sobre tratamientos médicos que los no científicos podrían malinterpretar, posiblemente con riesgo para su salud. La pandemia de coronavirus sólo ha aumentado esas preocupaciones. Esto es preocupante, especialmente en el caso de los hallazgos sobre tratamientos médicos que los no científicos podrían malinterpretar, posiblemente con riesgo para su salud. La pandemia de coronavirus sólo ha aumentado esas preocupaciones.