¿Utilizan los investigadores datos de investigación abiertos?

Quarati, A. , Raffaghelli, J. E. “Do Researchers Use Open Research Data? Exploring the Relationships Between Usage Trends and Metadata Quality Across Scientific Disciplines From the Figshare Case“. Journal of Information Science

Article First Published Online October 4, 2020

Texto completo

Los datos de investigación abiertos (ORD) se han considerado un motor de transparencia científica. Sin embargo, también se ha señalado la fricción de datos, como fenómeno de subutilización de datos por varias causas. Un factor que a menudo se cuestiona por el bajo uso de ORD es la calidad de la ORD y los metadatos asociados.

Este trabajo tiene como objetivo ilustrar el uso de ORD, publicado por el repositorio científico de Figshare, en relación con su disciplina científica, su tipo y en comparación con la calidad de sus metadatos. Considerando todos los recursos de Figshare y realizando una evaluación de la calidad programática de sus metadatos, nuestro análisis destacó dos aspectos.

En primer lugar, independientemente del dominio científico considerado, la mayoría de las ORD están infrautilizadas, pero con casos excepcionales que concentran la atención de la mayoría de los investigadores. Segundo, No hubo evidencia de que el uso de ORD esté asociado con buenas prácticas de publicación de metadatos. Estos dos hallazgos abrieron una reflexión sobre las posibles causas de tal fricción de datos.