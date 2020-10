La medición altmétrica después de 10 años del manifiesto altmetrics

Engineering, Altmetric; Konkiel, Stacy; Priem, Jason; Adie, Euan; Derrick, Gemma; Didegah, Fereshteh; et al. (2020): The state of altmetrics: a tenth anniversary celebration. Altmetric. Online resource. https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13010000.v2

Texto completo

En honor al décimo aniversario de la publicación del Manifiesto Altmetrics, Altmetric ha publicado un informe histórico, The State of Altmetrics.

En el informe, los creadores de cambios, incluido el fundador de Altmetric, Euan Adie, los reputados científicos Lutz Bornmann, Zohreh Zahedi y Saeed Ul-Hassan, y los autores originales del Manifiesto de Altmetric Jason Priem, Paul Groth y Cameron Neylon reflexionan sobre una década de innovación y crecimiento de altmetrics.

Los temas discutidos incluyen la ética y el uso responsable de la altmetría, el uso del aprendizaje automático para comprender cómo las comunidades se unen en torno a temas de investigación particulares en línea y las posibilidades de aprovechar las altmetrics como “sensores” para detectar la propagación de enfermedades. El informe también comparte los resultados de una encuesta de la comunidad mundial, que supone que las altmetrics seguirán creciendo en su adopción y uso.