La evolución de las referencias en la Wikipedia en inglés y las implicaciones para las altmetrics

Zaragoza, Olga, et al. ‘I Updated the ’: The Evolution of References in the English Wikipedia and the Implications for Altmetrics. via arXiv

En este trabajo, se presenta un conjunto de datos disponible públicamente del historial de todas las referencias (más de 55 millones) jamás utilizadas en la Wikipedia en inglés hasta junio de 2019. Aplicando un nuevo método para identificar y monitorear referencias en Wikipedia, de modo que para cada referencia se aportan datos sobre las acciones asociadas: creación, modificaciones, eliminaciones y reinserciones. La alta precisión de este método y el conjunto de datos resultante se confirmó mediante una campaña integral de etiquetado de trabajadores colectivos. Se usó el conjunto de datos para estudiar la evolución temporal de las referencias de Wikipedia, así como el comportamiento de edición de los usuarios.

Se encontraron evidencia de un esfuerzo mayoritariamente productivo y continuo para mejorar la calidad de las referencias: (1) hay un aumento persistente de identificadores de referencias y documentos (DOI, PubMedID, PMC, ISBN, ISSN, ArXiv ID), y (2) la mayor parte del trabajo de curación de referencias es realizado por humanos registrados (no bots o editores anónimos).

Por lo que se llegó a la conclusión de que la evolución de las referencias de Wikipedia, incluida la dinámica de los procesos de la comunidad que tienden a ellas, debería aprovecharse en el diseño de índices de relevancia para altmetrics, y este estudio conjunto de datos puede ser fundamental para tal esfuerzo.