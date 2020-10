Recomendación de la UNESCO para la ciencia y los investigadores científicos

Piensen, Eric. The UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers will transform working conditions, rights and responsibilities of researchers globally. Unesco, 2020

Texto completo

La Recomendación de la UNESCO sobre la ciencia y los investigadores científicos (RSSR) tiene diez áreas prioritarias clave para su implementación global y monitoreo cuatrienal. Los estados miembros de la ONU están comenzando a delinear cómo están trabajando para mejorar la efectividad y la inclusión de sus sistemas de investigación en estas diez áreas. Dentro de las redes globales de investigación e innovación responsables financiadas por la UE a nivel mundial (RRING), actualmente se está trabajando en estrecha consulta con la UNESCO para proponer a los gobiernos un marco de indicadores eficaz. Para probar estas ideas, una serie de estudios de casos nacionales están perfeccionando los indicadores en la práctica: trabajando en esta cuestión inicialmente en los Estados Unidos, India, Irlanda, Sudáfrica y Lituania. Este marco de indicadores incluye medidas que pueden emplearse en diferentes niveles de sistemas científicos para evaluar el progreso hacia la implementación completa del RSSR.

El trabajo del proyecto RRING sobre estos indicadores se basa tanto en el trabajo del proyecto Science with and for Society financiado por la UE, como en un trabajo metodológico más amplio sobre medidas de cultura de participación pública y conceptos relacionados en universidades, otras encuestas como las asociadas con la certificación de igualdad Athena SWAN , instrumentos de encuestas existentes como el Wellcome Global Monitor y el estudio internacional sobre cultura de la investigación financiado por Wellcome Trust y publicado recientemente.

Las diez áreas prioritarias clave que se han identificado como el enfoque inicial para la implementación de RSSR son las siguientes:

Responsabilidad de la ciencia hacia los ideales de las Naciones Unidas de dignidad humana, progreso, justicia, paz, bienestar de la humanidad y respeto por el medio ambiente. Necesidad de que la ciencia interactúe de manera significativa con la sociedad y viceversa. Papel de la ciencia en la política nacional y la toma de decisiones, cooperación internacional y desarrollo. Promoción de la ciencia como bien común. Condiciones de trabajo inclusivas y no discriminatorias y acceso a la educación y al empleo científico. Cualquier conducta científica está sujeta a estándares universales de derechos humanos. Equilibrar las libertades, derechos y responsabilidades de los investigadores. Integridad científica y códigos éticos de conducta para la ciencia y la investigación y sus aplicaciones técnicas. Importancia del capital humano para un sistema científico sólido y responsable. Papel de los Estados miembros en la creación de un entorno propicio para la ciencia y la investigación.

En todas estas áreas prioritarias, el marco de indicadores RRING describe las medidas propuestas que se pueden emplear en cinco niveles diferentes en los sistemas científicos. La aplicación de indicadores en estos niveles permitirá hacer un seguimiento del progreso a medida que la implementación de RSSR avanza en cascada desde la política nacional hasta los sistemas de financiación de la investigación, las organizaciones que realizan la investigación y, finalmente, los investigadores individuales y el público en general (y los cambios repercuten en estos diferentes niveles).

El marco legal de derechos humanos de la ONU y el RSSR son fundamentales para la política científica global presente y futura.