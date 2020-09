La biblioteca pública de Ashland ahora ofrece un kit de diseño, creación y juego para los niños. El nuevo kit es parte de una iniciativa para involucrar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).

Aprender a través de la creatividad y ser creativo mientras se aprende es algo que la Biblioteca Pública de Ashland, Oregon apoyará con su nuevo Kit de Diseño, Creación y Juego.

El kit es parte de una iniciativa estatal que se enfoca en involucrar la curiosidad natural de los niños sobre el mundo, incluidos aquellos interesados ​​en desarrollar habilidades en Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM).

El personal de la biblioteca dijo que los elementos del kit, que se pueden usar en la biblioteca y, en algunos casos, tomar prestados, incluyen dos iPads, dos Chromebooks software de animación, una cámara digital, un Silhouette Digital Fabricator, una tabla Buda (Buda boards) software y circuitos 3D Snap.

Diseñado para que lo usen niños de segundo a séptimo grado, los kits les ayudan a aprender habilidades esenciales para la escuela y la vida, y les dan un comienzo temprano en conceptos como pensamiento crítico, resolución de problemas y familiaridad con tecnología simple.

Silhouette Digital Fabricator se puede usar para hacer diferentes cosas cuando se conecta a una computadora. Los Snap Circuits funcionan con electricidad más avanzada. La tabla Buda permite pintar sobre el tablero con agua y hacer un diseño, pero luego se desvanece cuando el agua se evapora. Es una gran terapia para el estrés, es ecológico ya que solo usa agua, sin tinta, sin pintura, sin productos químicos.

El kit está financiado por una subvención de la Ley de Tecnología y Servicios Bibliotecarios del Instituto de Institute of Museum and Library Services del Department of Education’s Office of Commonwealth Libraries. La misión de OCL es operar “una importante biblioteca de investigación y recopilar, preservar y conectar al gobierno estatal, las bibliotecas y todos los residentes con la información y los recursos necesarios para la educación, el enriquecimiento y el avance”. El valor de los artículos es de aproximadamente 5.000 dólares.

Sus cinco áreas de objetivos son el aprendizaje y la alfabetización a lo largo de toda la vida, los servicios de biblioteca digital, la capacitación y el apoyo, las poblaciones desatendidas y con necesidades especiales y el desarrollo de la fuerza laboral.