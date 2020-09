Implementación de prácticas de datos efectivas: recomendaciones de las partes interesadas para el apoyo a la investigación colaborativa

Implementing Effective Data Practices: Stakeholder Recommendations For Collaborative Research Support.Association of Research Libraries (ARL), 2020

En este informe, los expertos de las comunidades bibliotecaria, científica y de investigación brindan recomendaciones clave para prácticas de datos efectivas para respaldar un ecosistema de investigación más abierto. Las recomendaciones se basan en la información y los conocimientos compartidos durante una conferencia por invitación en diciembre de 2019 convocada por la Association of Research Libraries (ARL), California Digital Library (CDL), Association of American Universities (AAU), y la Association of Public and Land-grant Universities (APLU). La conferencia fue patrocinada por la US National Science Foundation (NSF). El informe se centra en recomendaciones para instituciones de investigación y también proporciona orientación para editores, fabricantes de herramientas y asociaciones profesionales.