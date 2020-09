La evolución de las consecuencias de la ‘infodemia’ durante el coronavirus: cómo afectan las noticias falsas a las personas y al mundo

The Evolving Consequences Of The Coronavirus ‘Infodemic’: How Viral False Coronavirus-Related Information Affects People And Societies Across The World. European Parliamentary Research Service (EPRS), 2020

La evolución de las consecuencias de la ‘infodemia’ del coronavirus: cómo la información viral falsa relacionada con el coronavirus afecta a las personas y sociedades de todo el mundo.

Oleadas masivas de información, incluidas grandes cantidades de información falsa, han acompañado a la pandemia de coronavirus. Diversos actores difieren información falsa por diversas razones. Actores estatales autoritarios y sus representantes han difundido campañas de desinformación (geo) política deliberadamente engañosas para socavar las democracias, incluida la Unión Europea (UE). Los grupos extremistas se han aprovechado de la situación para difundir sus mensajes. Otros han difundido información engañosa para obtener beneficios económicos. Al mismo tiempo, una combinación de ansiedad generalizada y un mayor uso de las redes sociales durante los encierros en muchos países han proporcionado un terreno fértil para la información falsa ‘orgánica’ y las teorías de conspiración de usuarios individuales que no quieren engañar intencionalmente a nadie. pero inadvertidamente se convierten en parte del problema al difundir y / o amplificar mensajes engañosos. Las repercusiones de la ‘infodemia’ aún están evolucionando, pero han impactado la capacidad de las autoridades para enfrentar eficazmente la pandemia, con la infodemia está agravando la propagación de la virus en sí. Diferentes regiones del mundo han sido desafiadas por una variedad de tipos de información falsa y narrativas tanto generales como específicas de la región, muchas de las cuales han impactado la salud pública, la economía, la geopolítica y la estabilidad social.