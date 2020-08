“Si no hacemos sentir a los usuarios que son parte intrínseca de la biblioteca y agentes activos de su transformación, las bibliotecas no tendrán futuro. El futuro es con ellos o no será”

Alonso-Regalado, Jesús. “Entrevista a Jesús Alonso Regalado: Bibliotecario Ganador del Premio I Love My Librarian 2019 de la ALA” Entrevista de María Antonia Moreno Mulas. Mi Biblioteca: La Revista del Mundo Bibliotecario no. 61 (primavera de 2020): 25-31.

Texto completo

A finales de 2019, a Jesús Alonso-Regalado, bibliotecario salmantino que actualmente desarrolla su trabajo en la Universidad de Albany, le concedieron uno de los premios I Love My Librarian de la ALA. Este importante reconocimiento es verdaderamente emotivo pues son los propios usuarios los que nominan a sus bibliotecarios, valorando la labor que realizan. Del premio, de su trayectoria profesional, y de los retos a los que se enfrentan las bibliotecas, entre otros asuntos, conversamos con él.

“Una de las grandes diferencias con un bibliotecario universitario en España es que en muchas de las bibliotecas universitarias estadounidenses también somos reconocidos como docentes con obligaciones a la hora de crear una agenda de investigación pero también con derechos como la posibilidad de solicitar un año sabático. Tener este estatus ayuda a que el profesorado nos considere como profesionales a su mismo nivel y permite que trabajemos en colaboración en sus investigaciones y sus cursos.”