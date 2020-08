Acelerando la inclusión digital en la nueva normalidad

Accelerating Digital Inclusion in the New Normal. World Economic Forum, 2020

Texto completo

COVID-19 ha resaltado lo fundamental que es la conectividad digital para los gobiernos, las empresas y la sociedad, y ha aportado un nuevo sentido de urgencia en la agenda de inclusión digital. Si bien la crisis ha permitido que cientos de millones de personas participen en línea, también ha exacerbado la brecha digital del 47% de la población mundial que sigue desconectada. El mundo posterior a COVID será más digital, lo que requerirá más conectividad, habilidades digitales y asequibilidad.

Este manual ofrece un marco para un programa multianual e intersectorial para dar forma a la formulación de políticas y acelerar la acción en la nueva normalidad. Presenta tres estrategias innovadoras para líderes del sector público y privado para permitir una mayor inclusión digital para nuestras economías y sociedades.