Libros electrónicos de pantalla plegable

La nueva versión del e-note plegable ahora cuenta con una unidad de carcasa dedicada, para proteger la pantalla, cuando está completamente cerrada. Cuando se abre, tiene 3-4 engranajes nuevos que funcionan en conjunto con el sistema de bisagras, para asegurarse de que haya suficiente espacio al abrirlo y cerrarlo. Wacom se ha perfeccionado posteriormente, lo que facilita la creación de notas, resaltados y anotaciones en un archivo PDF o en la aplicación dedicada para tomar notas.

Tiene cinco botones en el lado derecho del dispositivo. Permiten pasar las páginas de un libro electrónico hacia adelante o hacia atrás y acceder al menú de inicio, y configuraciones. En la parte superior del dispositivo hay dos nuevas barras de iluminación que están integradas en el chasis y se pueden plegar para proyectar la luz de manera uniforme por la pantalla. La tecnología de iluminación frontal actual que se encuentra en Amazon Kindle Paperwhite o Kobo Forma no tiene pantallas flexibles, por lo que E INK tuvo que encontrar una nueva solución.

E INk continúa perfeccionando el diseño de su pantalla plegable con la esperanza de que una empresa obtenga la licencia de la tecnología y lleve un producto al mercado. Las pantallas plegables son el futuro de la lectura, y se acercará lo más posible a una novela de tapa dura o de bolsillo.