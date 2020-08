Makerspaces: Los laboratorios prácticos que ayudan a dar vida a la imaginación

Makerspaces: Hands-on STEM labs help bring imagination to life By Shana O’Malley-Smith – January 3, 2019

Ver completo

Para ayudar a los niños a prepararse para los trabajos del futuro, cada vez más escuelas están pensando más allá del aula tradicional y están encontrando formas prácticas y atractivas de ayudar a los estudiantes a aprender a través de un área innovadora llamada Makerspaces o espacio de creación.

Un espacio de creación, también llamado laboratorio de diseño, laboratorio de fabricación o laboratorio de ideas, es un área dentro de la escuela que es compartido por todas las aulas y niveles de grado, similar a una biblioteca o una sala de arte. Estos laboratorios están equipados con los últimos programas y herramientas de software para enseñar habilidades en las áreas de ciencia, tecnología, diseño, arte e ingeniería.

El Makerspace de Ranger Hub de la Escuela Preparatoria Lakewood está diseñado como un espacio de concepto abierto que promueve la creatividad y facilita el intercambio de estudiantes entre las áreas de trabajo. Las paredes están pintadas con pintura de borrado en seco para que los estudiantes puedan expresar sus ideas y conceptos libremente.

Las bibliotecas se están transformando en centros de medios del siglo XXI. La creación de espacios de fabricación permite a los estudiantes mejorar su competencia en áreas como informática, alfabetización digital y resolución de problemas.

En los espacios de creación de Willoughby-Eastlake, los estudiantes pueden participar tanto en el proceso como en el producto. Pueden aprender que los fracasos son una parte importante del proceso de aprendizaje.

Las clases impartidas en Upper School Fab Lab incluyen fundamentos de diseño, que exploran los fundamentos del arte y el diseño a través de una variedad de máquinas digitales, medios mixtos, exploración de materiales y software de diseño por computadora. La clase de creación de prototipos y diseño presenta a los estudiantes el equipo de fabricación digital, que los estudiantes usan para generar su propio proyecto independiente. Cada alumno diseña y prototipa un proyecto que se alinea con un área particular de interés: diseño de producto, diseño de mobiliario, ingeniería eléctrica, robótica, codificación o programación.

El nuevo Laboratorio de Innovación Familiar Goldberg en el campus de Lyndhurst, inaugurado en noviembre de 2018, ofrece a los estudiantes desde preescolar hasta octavo grado con 3600 pies cuadrados de espacio para diseñar, imaginar, construir y retocar, lo que permite a los estudiantes más jóvenes aprovechar y canalizar su creatividad y curiosidad naturales. a medida que crean confianza en su capacidad para identificar y crear soluciones a los problemas.

Los estudiantes pueden crear cosas de muchas maneras diferentes en los makerspaces. Sus productos pueden ser de muy baja tecnología, como creaciones de Lego, construir puentes con palitos de helado o crear ciudades a partir de bloques. Los estudiantes también pueden aprender a usar diferentes herramientas tecnológicas como video motion, crear películas con pantalla verde, robótica y usar una impresora 3D para crear diseños. También hay oportunidades para aprender codificación y circuitos.

La elección de los estudiantes es importante en estos espacios para que aprendan a su propio ritmo y para sus propios intereses. La idea es que los niños puedan explorar, resolver problemas y aprender habilidades importantes como la creatividad, el trabajo en equipo y la perseverancia.