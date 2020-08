Grabación de música, impresión 3D y otros servicios costosos que se pueden obtener en la biblioteca de forma gratuita

Music recording, 3D printing, and other pricey services you can get at the library for free Published Thu, Dec 19 20195:14 PM ESTUpdated Fri, Dec 20 20192:53 PM EST Aditi Shrikant

Si no ha encontrado una razón para visitar tu biblioteca últimamente, es posible que se estés perdiendo muchas oportunidades para ahorrar dinero. Las bibliotecas brindan una variedad de servicios gratuitos que pueden ser valiosos, más allá de permitirte tomar prestados libros.

La creciente tendencia de los espacios de creación en bibliotecas ha aumentado la cantidad de servicios no tradicionales que brindan las bibliotecas. Estos incluyen cosas por las que de otro modo pagaríamos mucho dinero, como software de edición de fotos, herramientas de creación y más. Muchos de los servicios requieren que traigas sus propios suministros, pero el uso de la maquinaria o el espacio en es gratis.

Aquí hay cinco servicios que puedes encontrar en su biblioteca:

Adobe Photoshot.

En muchas bibliotecas puedes disponer de software de audio y vídeo de forma gratuita para realizar tus propios proyectos.

Estudio de Grabación.

Algunas bibliotecas tienen un estudio de grabación donde puede reservar tiempo para grabar tu música. Otras bibliotecas también disponen de estudio de grabación de vídeo.

Máquinas de corte artesanales

Los artesanos utilizan máquinas de corte para trabajar con una amplia variedad de materiales, personalizar regalos, grabar artículos y realizar otros proyectos.

Impresora 3D

Una impresora 3D, como su nombre lo indica, puede imprimir objetos tridimensionales. Puede usarlo para crear plantillas, vasos de lápices o incluso convertir los dibujos de sus hijos en figuras.

Máquina de coser

Si necesitas una máquina de coser para completar tareas de vez en cuando, como hacer dobladillos en pantalones o bordar una almohada, vea si su biblioteca local tiene una que pueda usar o pedir prestada.