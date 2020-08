Desarrollo de colecciones post COVID-19: resolución del Seminario para la Adquisición de Materiales Bibliotecarios Latinoamericanos (SALALM)

SALALM resolution: collection development in the time of covid-19

A la luz de la situación de COVID-19 y las reducciones presupuestarias, las bibliotecas están implementando políticas enfocadas principalmente en formatos digitales, SALALM expresa las siguientes inquietudes con respecto a los desafíos en el ecosistema de desarrollo de colecciones para Estudios Latinoamericanos y del Caribe:

Considerando que la mayoría de las publicaciones de América Latina y el Caribe son sólo impresas y no están disponibles en formato electrónico, como informa el CERLALC de la UNESCO en El espacio iberoamericano del libro ; Considerando que, las políticas de desarrollo de colecciones preferidas electrónicamente excluirán los materiales en idiomas distintos del inglés y la producción cultural y académica de América Latina y el Caribe, incluidas las voces de autores negros, indígenas, LGBTQ y transnacionales, que son tan importantes para avanzar en la investigación y el aprendizaje de la región y sus diásporas en Estados Unidos; Considerando que, un cambio repentino de los materiales de investigación solo disponibles en forma impresa no solo amenaza la integridad de las diversas colecciones de las bibliotecas, sino que también pone en riesgo de cierre una red dedicada de proveedores locales de materiales de investigación académicos y efímeros; Considerando que estos proveedores regionales son importantes debido a su experiencia en regiones específicas y brindan acceso a materiales únicos y necesarios para las necesidades de aprendizaje, enseñanza e investigación de los usuarios de bibliotecas que serían pasados ​​por alto por los proveedores más grandes ubicados fuera de la región; Considerando que, los modelos pioneros de acceso abierto cooperativo como SciELO y RedALyC han hecho que las revistas académicas de la región estén ampliamente disponibles durante más de dos décadas, pero aún existe una brecha para las monografías;

Resuelve, este Seminario para la Adquisición de Materiales Bibliotecarios Latinoamericanos (SALALM), en nombre de sus miembros:

Insta a las bibliotecas a que continúen adquiriendo material impreso a través de una red de proveedores regionales, que a menudo son las únicas fuentes disponibles y, por lo tanto, no limitan la diversidad en las colecciones académicas. Fomentar la colaboración y la discusión con otras organizaciones que trabajan con colecciones internacionales a nivel nacional e internacional, como el Africana Librarians Council, el Council on East Asian Libraries o la Middle East Librarians Association, entre otros. Aboga por un apoyo continuo y creciente para las iniciativas de acceso abierto en los países de América Latina y el Caribe a través del Proyecto de Materiales de América Latina (LAMP), el Proyecto de Recursos de Investigación Latinoamericanista (LARRP), el Premio SALALM a las Iniciativas de Colaboración Institucional y otros proyectos colaborativos de Acceso Abierto existentes.

Crédito de la foto: AldoRafa / Needpix.com