El nuevo modelo de biblioteca tras la crisis del covid 19

Lynn Silipigni Connaway, Ph.D. OCLC 30 July 2020

Muchos estudiantes, profesores e investigadores obligados por la pandemia COVID-19 a trabajar en su casa a tiempo completo, llevó a que pasaran de ser visitantes digitales a residentes digitales.

El tema de “Visitantes y residentes digitales” es un concepto simple de definir, pero con muchas implicaciones profundas sobre cómo abordamos la investigación, la enseñanza y la el trabajo de la biblioteca.

Por ejemplo, un estudiante puede usar el correo electrónico casi exclusivamente para el trabajo en clase y para recibir mensajes de la facultad, pero solo cuando sea absolutamente necesario. Para el, esa es una actividad de “visitante digital”. Del mismo modo, puede usar YouTube para estudiar, subir videos para amigos y familiares, y ver entretenimiento y noticias. Se siente muy cómoda con eso en todos los aspectos de su vida. Entonces, es un “residente digital” de YouTube. Muchos de nosotros somos híbridos; en algunas situaciones, podemos ser visitantes digitales, mientras que en otras situaciones somos residentes digitales.

Lo que descubrimos durante la crisis de COVID-19 fue que muchas, muchas personas que trabajan en educación y bibliotecas y muchas de las comunidades a las que servían se vieron obligadas a cambiar, muy rápidamente, de usar herramientas digitales como visitantes a adoptarlas como residentes.

¿Y a dónde pueden recurrir para comprender la transición? ¿Quién puede ayudarles a pasar de ser visitantes a residentes cuando se trata de comprender estos cambios importantes?

Bienvenido a la New Model Library. Un proyecto que brinda al equipo de investigación de OCLC la oportunidad de debatir con los líderes mundiales de la biblioteca los cambios que se hicieron en las prácticas y políticas de la biblioteca para acomodar a sus comunidades durante la pandemia de COVID-19. Y donde los líderes de la biblioteca también pueden reflexionar sobre cómo podría evolucionar una New Model Library más allá de estos cambios.

Los bibliotecarios hemos estado haciendo esto durante décadas. Quizás para siempre, dependiendo de cómo lo miremos. Cuando hay nuevos “contenedores” para la información, estamos allí ayudando tanto a los visitantes como a los residentes a descubrir cómo usarlos. Para las personas de nuestra generación, la biblioteca a menudo fueron el primer lugar donde usamos una copiadora, impresora o reproductor de cintas de video. Para muchos otros, era, y a veces sigue siendo, el único lugar al que pudieron acceder para acceder a una computadora y, más tarde, a Internet.

Los bibliotecarios sabemos cómo ayudar a evaluar las necesidades de los principiantes digitales individuales, llevarlos a las herramientas y recursos correctos, proporcionar buenos mapas y establecerlos como residentes o visitantes digitales exitosos, todo lo que sea apropiado para ellos, en sus viajes.

Pase lo que pase después de COVID-19, sabemos que una gran cantidad de estos nuevos “residentes digitales obligatorios” no retrocederán. Es posible que al principio no se sientan cómodos haciendo tanto tarea en línea. Pero sus trabajos, sus escuelas, sus universidades lo requerirán y proporcionarán más.

Y para algunos de ellos, la biblioteca será el único lugar donde estarán completamente, digitalmente “en casa”. Ya estamos viendo nuevas grietas en la brecha digital. Los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes y la conexión Wi-Fi doméstica que pueden funcionar bien para fines casuales o de entretenimiento … que pueden funcionar para un adulto para consultar el correo electrónico o navegar por la web de manera mínima … no serán suficientes para mantener a una familia completa de residentes digitales. Estas personas pueden necesitar “vivir” en su biblioteca por un tiempo.

Eso será válido para algunos de estos nuevos residentes digitales en el New Model Library (Nuevo Modelo de Biblioteca) encontrarán su hogar mientras aprenden a navegar en un mundo donde la escuela, el trabajo y la vida están más en línea que nunca.

Ya somos muy buenos en estas cosas. Somos buenos para compartir. Somos buenos aprendiendo. Somos buenos en lo virtual y lo electrónico. Ahora, solo tenemos que ser aún mejores y más decididos a medida que ayudamos a estos nuevos residentes a encontrar su lugar.