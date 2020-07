Acuerdos de lectura y publicación: un estudio sobre los futuros escenarios de la publicación académica

Read & Publish Contracts In The Context Of A Dynamic Scholarly Publishing System: A Study On Future Scenarios For The Scholarly Publishing System. European University Association, 2020

Texto completo

Este informe es el resultado del estudio sobre los acuerdos de “lectura y publicación” encargado por EUA en nombre de 25 organizaciones de apoyo en mayo de 2019. Realizado por el Grupo Technopolis, el informe explora las posibles implicaciones de los cambios estructurales en curso en el sistema de publicación académica.

La publicación aborda el futuro de la publicación académica a través de un conjunto de cuatro escenarios que representan los modelos comerciales “dominantes” del sistema de publicación académica. Los hallazgos resaltan que la publicación de suscripción tradicional es en gran medida indeseable, mientras que los acuerdos de lectura y publicación se perciben como arreglos de transición. En cambio, la mayoría de los encuestados indicaron que dos escenarios futuros, la publicación de acceso abierto puro por parte de actores comerciales y la publicación no comercial dirigida por la comunidad, son los más deseables.