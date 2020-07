Los efectos del Plan S en la investigación y la comunicación académica

Monitoring the effects of Plan S on Research and Scholarly Communication: an update CoAkution S, 10/07/2020

Ver completo

El Plan S [1] apunta a un cambio importante en la comunicación académica al acceso abierto total e inmediato. Este acceso inmediato a artículos de investigación fomentará una colaboración más abierta entre investigadores y otros académicos independientes de todas las disciplinas en todo el mundo y con analistas dentro y fuera de la academia.

Se espera que la implementación de los principios del Plan S tenga un gran impacto en las prácticas de publicación de los investigadores y en la forma en que se realiza y evalúa la investigación. Muchos de los posibles impactos del Plan S se comunicaron en las más de 600 respuestas recibidas como parte del proceso de consulta para la Guía de Implementación del Plan S [2]. Se han identificado varios desafíos que deben ser monitoreados y abordados, desde las diferencias disciplinarias en las culturas de publicación hasta las desigualdades globales en el acceso y la financiación de las tarifas de publicación. Por lo tanto, es necesario un debate sobre estos impactos o efectos