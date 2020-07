“Las bibliotecas públicas son los lugares donde las comunidades vienen a aprender, crear y soñar juntas. Aquí, gracias al trabajo de bibliotecarios innovadores, las bibliotecas han pasado de ser lugares silenciosos de retiro a lugares ruidosos de compromiso. La verdadera colección de una gran biblioteca pública es ahora la comunidad misma. Los herreros y panaderos organizan conversaciones. Los bibliotecarios prestan libros e instrumentos musicales y estudios de grabación. En lugar de llevar el mundo a la comunidad, estas bibliotecas se han convertido en altavoces que transmiten la comunidad al mundo. Estas bibliotecas públicas se han convertido en la cuna de la creación cultural.”

R. Davis Lankes.

Davis Lankes. The Atlas of New Librarianship(The MIT Press) Har/Chrt Edition, 2018

