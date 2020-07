Llevando libros al desierto a los refugiados sirios

Bringing Books to the Desert For Syrian refugees, a network of libraries and literacy By Karen E. Fisher and The Zaatari Camp Librarians. Marican Libraries| July 1, 2020

En el desierto norte de Jordania, en el campamento de refugiados conocido como Zaatari, 76.000 sirios viven, trabajan, rezan y leen -gracias a un sistema de bibliotecas gestionado por refugiados-. El campamento de Zaatari se estableció en 2012, cuando unos pocos refugiados cruzaron la frontera hacia el desierto de Jordania para refugiarse de la guerra civil de Siria. El asentamiento creció rápidamente, lo que exigió una respuesta de emergencia coordinada del Gobierno de Jordania y de asociados como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). El campamento está ahora bajo la administración conjunta de la Dirección de Asuntos de Refugiados de Siria y el ACNUR, con muchos asociados de las Naciones Unidas, gubernamentales, humanitarios, nacionales e internacionales. En el entorno de bajos recursos y grandes limitaciones de Zaatari, sólo alrededor del 82% de los niños que reúnen los requisitos necesarios están matriculados en clases (a las que asisten cuando no se lo impiden las condiciones meteorológicas, las prácticas de trabajo infantil, las costumbres de los padres, la intimidación o los problemas de aprendizaje). El Wi-Fi está restringido a ciertas zonas y la intensidad de la señal varía.

Entre la población adulta del campamento, el nivel de alfabetización es bajo: el 79% de sus residentes proceden de la región agrícola de Dara’a, en el sur de Siria, donde la gente suele tener menos nivel educativo que en una metrópoli como Damasco.

Antes de la guerra civil siria, las escuelas y universidades sirias estaban consideradas entre las mejores del mundo árabe. El ingenio y la creatividad están siempre presentes en Zaatari- en sus 32 escuelas, cinco parques infantiles, 58 centros comunitarios y 12 bibliotecas.

No hay ni una sola librería en el campamento. Como es la norma en los países árabes (y en muchos otros), todos los libros y periódicos que entran al campamento deben tener su contenido político, religioso y cultural aprobado por las autoridades nacionales. (Los libros sobre la sexualidad o el uso indebido de drogas, por ejemplo, se considerarían incompatibles con las normas islámicas y culturales).

Gracias al sistema de bibliotecas, los residentes del campamento -como vendedores de pepinos y cebollas entre carros tirados por burros y llamadas a la oración que resuenan desde la masjid (mezquita)- pueden prestar atención a la primera palabra del Corán: “Iqra”. (“Leer”)

Las bibliotecas de Zaatari son únicas en varios sentidos. En primer lugar, son administradas por los propios refugiados, en lugar de personal de las ONG o visitantes externos. En segundo lugar, las bibliotecas funcionan como una red, lo que por supuesto requiere la cooperación de las seis ONG que las dirigen. En tercer lugar, las operaciones innovadoras y la prestación de servicios de la red de bibliotecas rivalizan con la calidad de las bibliotecas públicas de muchas ciudades árabes. Las bibliotecas de Zaatari ofrecen clubes de lectura, clubes de escritura, servicios de preservación cultural, programas de cuentos, iniciativas de alfabetización, servicios de asesoramiento a los lectores, capacitación en materia de seguridad de Internet y de los medios de comunicación, y actividades de extensión comunitaria. También ofrecen educación sobre conocimientos básicos de información, una necesidad apremiante, ya que muchos refugiados son blanco de estafadores en línea que ofrecen empleo falso, inmigración y otras oportunidades, así como desinformación sobre amnistías, devolución de bienes y reclutamiento militar en Siria.