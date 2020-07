Libertad para leer: “Million Book Project” lleva la literatura a 1.000 prisiones de Estados Unidos

Freedom to Read: “Million Book Project” Brings Literature to 1,000 US Prisons June 30, 2020

Se trata se una nueva iniciativa para distribuir una colección curada de 500 libros a 1.000 prisiones de seguridad media y máxima, incluso en al menos un centro de detención juvenil, en todos los estados de Estados Unidos, que tiene como objetivo transformar el papel de la literatura y las bibliotecas en la vida de las personas en prisión.

El Proyecto Million Book, conceptualizado por el poeta y estudioso legal Reginald Dwayne Betts y desarrollado a través de una asociación conjunta entre Justice Collaboratory de Yale Law School y el apoyo de la Fundación Mellon, tendrá dos objetivos: extender el acceso a los libros, incluyendo poesía, literatura, historia y pensamiento social: en todo el sistema penitenciario creando oportunidades para que las personas encarceladas interactúen con los autores y la comunidad literaria.

Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta de todos los países de la Tierra, y el encarcelamiento excesivo es una realidad cruel e injusta del sistema penal estadounidense. The Million Book Project crea una respuesta retórica y funcional a este hecho específicamente estadounidense, y ofrece el libro como un recurso y un símbolo de libertad, restaurando la esperanza, la dignidad, el significado y el propósito de los encarcelados. Desproporcionadamente, las personas de color llevan la peor parte de las desigualdades sistémicas en esta concepción y aplicación de la ley.

El Proyecto Million Book producirá una colección curada de 500 libros, que incluirá poesía, literatura, historia y pensamiento social, con una representación significativa de escritores y pensadores negros cuyo trabajo ofrece conocimiento y análisis de las injusticias de la sociedad, una diversidad gama de historias de vida y visiones de una sociedad más justa.

“La lectura es un acto transformador y de dignidad que revela quiénes somos para nosotros mismos y fortalece nuestra humanidad compartida. El conocimiento, el pensamiento crítico y la imaginación que se encuentran en los libros nos permiten imaginar la libertad y la posibilidad “, dijo la presidenta de la Fundación Mellon, Elizabeth Alexander.