Preprints de bioRxiv, citas y Altmetrics: los documentos depositados en repositorios de preprints aumentan considerablemente su capacidad de cita

Texto completo

Una posible motivación para que los científicos depositen su trabajo científico en repositorios de preprints es mejorar su capacidad de citación o impacto social. En este estudio se evalúa la ventaja de cita y la ventaja altmétrica de bioRxiv, un servidor de preimpresión para las ciencias biológicas.

Se recogieron metadatos de todos los preprints depositados en bioRxiv entre noviembre de 2013 y diciembre de 2017, y se compararon con los artículos que posteriormente se publicaron en revistas revisadas por pares. Datos de citas de Scopus yuse utilizaron datos altmétricos de Altmetric.com para comparar el comportamiento de citas e intercambio en línea de preprints de bioRxiv, sus artículos de revistas relacionadas y artículos no depositados publicados en las mismas revistas.

Se descubrió que los artículos de revistas depositadas en bioRxiv tenían una cantidad considerablemente mayor de citas y recuentos métricos en comparación con los artículos no depositados. El análisis de regresión revela que esta ventaja no se explica por múltiples variables explicativas relacionadas con los lugares de publicación y autoría de los artículos.

Se requerirá más investigación para establecer si dicho efecto es de naturaleza causal. Los preprints de bioRxiv se citan directamente en artículos de revistas, independientemente de si el documento se publicó posteriormente en una revista. Los preprints de bioRxiv también se comparten ampliamente en Twitter y en blogs, pero las citas siguen siendo relativamente escasas en los principales medios de comunicación y artículos de Wikipedia.