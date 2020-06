Herramientas de ciencia de los datos para monitorear el ecosistema del depósito mundial y sus líneas de evolución

Summann, F.; Czerniak, A.; Schirrwagen, J.; Pieper, D. Data Science Tools for Monitoring the Global Repository Eco-System and its Lines of Evolution. Publications 2020, 8, 35.

Texto completo

La red mundial de depósitos académicos para la publicación y difusión de publicaciones científicas y materiales conexos tiene una historia de más de veinte años. Durante este período, se han producido muchos avances en cuanto a la optimización técnica y el aumento del contenido. Es fundamental observar y analizar esta evolución para sacar conclusiones para el desarrollo ulterior de los repositorios. La base de tal análisis son los datos. El proveedor de servicios de la Iniciativa de Archivos Abiertos (OAI), el Motor de Búsqueda Académica (BASE) de Bielefeld, comenzó a indizar los repositorios en 2004 y ha recopilado metadatos también sobre los repositorios. En el documento se presentan las principales características de un sistema previsto de vigilancia de los repositorios. Los datos se han reunido desde 2004 e incluyen metadatos básicos del repositorio, así como metadatos de publicación de un depósito. Esta información permite un análisis a fondo de muchos indicadores en diferentes combinaciones lógicas. Se esboza el enfoque de sistemas y la integración de las técnicas de ciencia de los datos. Describe el sistema de vigilancia previsto y muestra los primeros resultados.